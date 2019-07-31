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31 июля - самый холодный день за лето в Москве

31 июля - самый холодный день за лето в Москве
31 июля 2019 - 12:57 AMT

PanARMENIAN.Net - 31 июля к 7:00 температура воздуха на базовой метеостанции в Москве опустилась до 8,3 градусов, что стало минимальным значением с начала календарного лета. Об этом сообщили в метеобюро Москвы и области.

«Аналогичный температурный минимум был зафиксирован 4 июня, когда воздух также остывал до 8,3 градусов тепла. При этом абсолютный минимум для 31 июля за всю историю метеонаблюдений устоял: в этот день в 1971 году температура опустилась до 6,1 градуса», - уточнили в ведомстве, пишет «Интерфакс».

Собеседник агентства отметил, что согласно средним многолетним значениям именно на конец июля и начало августа приходятся самые жаркие дни в году, однако сейчас температура отстает от нормы на 5-7 градусов.

По прогнозам, днем 31 июля температура воздуха при облачной погоде с прояснениями пройдут небольшие дожди, воздух не прогреется выше 12-14 градусов.

В целом, в июле средняя температура в Москве оказалась ниже нормы только на 1 градус, а с начала лета - на 1,1 градуса выше нормы.

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Interfax.ru: Последний июльский день в Москве стал самым холодным за лето
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