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Sukhoj Superjet 100 экстренно приземлился в Самаре из-за отказа двигателя

Sukhoj Superjet 100 экстренно приземлился в Самаре из-за отказа двигателя
31 июля 2019 - 13:34 AMT

PanARMENIAN.Net - Пассажирский Sukhoj Superjet-100 совершил экстренную посадку в Самаре из-за технических проблем. Об этом сообщил источник в органах управления воздушным движением.

Лайнер авиакомпании «Азимут» выполнял рейс по маршруту Краснодар-Тюмень, пишет «Интерфакс».

«Однако экипаж экстренно связался с диспетчерами и доложил о вибрации в двигателе. Позже левый двигатель вовсе вышел из строя. Было решено прервать полет и совершить посадку в Самаре», - сказал источник.

По его словам, «лайнер удалось благополучно посадить с одним работающим движком».

На борту находилось 95 человек, включая двоих детей.

Ссылки по теме:
Interfax.ru: SSJ Краснодар-Тюмень экстренно сел в Самаре из-за отказа двигателя
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