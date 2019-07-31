Sukhoj Superjet 100 экстренно приземлился в Самаре из-за отказа двигателя
31 июля 2019 - 13:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Пассажирский Sukhoj Superjet-100 совершил экстренную посадку в Самаре из-за технических проблем. Об этом сообщил источник в органах управления воздушным движением.
Лайнер авиакомпании «Азимут» выполнял рейс по маршруту Краснодар-Тюмень, пишет «Интерфакс».
«Однако экипаж экстренно связался с диспетчерами и доложил о вибрации в двигателе. Позже левый двигатель вовсе вышел из строя. Было решено прервать полет и совершить посадку в Самаре», - сказал источник.
По его словам, «лайнер удалось благополучно посадить с одним работающим движком».
На борту находилось 95 человек, включая двоих детей.
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