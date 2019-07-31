МИД НКР: Международное признание Арцаха обеспечит региональную стабильность
31 июля 2019 - 18:03 AMT
PanARMENIAN.Net - 31 июля глава МИД Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Масис Маилян провел в Федеральном парламенте Австралии встречи с председателем постоянной Комиссии по экономическим вопросам Тимом Уилсоном, а также с членом Комиссии по внешним отношениям и вопросам безопасности Палаты представителей парламента Рексом Патриком. Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР.
Маилян представил деятельность властей Республики Арцах в сфере как внешней политики, так и безопасности. В этом контексте министр подчеркнул, что международное признание Арцаха будет способствовать укреплению безопасности республики и обеспечению региональной стабильности.
Глава МИД коснулся также мер по расширению и углублению международного сотрудничества Арцаха.
В этой связи министр иностранных дел подчеркнул необходимость привлечения инвестиций в Арцах, что имеет ключевое значение для развития экономики страны. Маилян отметил важность повышения в Австралии уровня информированности об Арцахе и налаживания сотрудничества между странами на различных уровнях.
Во встрече приняли участие также депутат Национального Собрания Республики Арцах Давид Ишханян, постоянный представитель Республики Арцах в Австралии Кайлар Микаелян и исполнительный директор Австралийского Комитета «Ай Дат» Айк Кайсерян.
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