МИД НКР: Международное признание Арцаха обеспечит региональную стабильность

PanARMENIAN.Net - 31 июля глава МИД Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Масис Маилян провел в Федеральном парламенте Австралии встречи с председателем постоянной Комиссии по экономическим вопросам Тимом Уилсоном, а также с членом Комиссии по внешним отношениям и вопросам безопасности Палаты представителей парламента Рексом Патриком. Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР.

Маилян представил деятельность властей Республики Арцах в сфере как внешней политики, так и безопасности. В этом контексте министр подчеркнул, что международное признание Арцаха будет способствовать укреплению безопасности республики и обеспечению региональной стабильности.

Глава МИД коснулся также мер по расширению и углублению международного сотрудничества Арцаха.

В этой связи министр иностранных дел подчеркнул необходимость привлечения инвестиций в Арцах, что имеет ключевое значение для развития экономики страны. Маилян отметил важность повышения в Австралии уровня информированности об Арцахе и налаживания сотрудничества между странами на различных уровнях.

Во встрече приняли участие также депутат Национального Собрания Республики Арцах Давид Ишханян, постоянный представитель Республики Арцах в Австралии Кайлар Микаелян и исполнительный директор Австралийского Комитета «Ай Дат» Айк Кайсерян.