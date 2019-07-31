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Клопп и Гвардиола претендуют на звание лучшего футбольного тренера мира

Клопп и Гвардиола претендуют на звание лучшего футбольного тренера мира
31 июля 2019 - 18:50 AMT

PanARMENIAN.Net - Немец Юрген Клопп, возглавляющий английский «Ливерпуль», вошел в список претендентов на звание лучшего тренера года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщается в Twitter организации.

Всего в списке значатся десять кандидатов. Помимо Клоппа, на награду претендуют еще два тренера клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) — Маурисио Почеттино из лондонского «Тоттенхэма» и Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити». Также за победу поборются Джамель Бельмади (сборная Алжира), Дидье Дешам (сборная Франции), Марсело Гальярдо («Ривер Плейт»), Рикардо Гарека (сборная Перу), Фернанду Сантуш (сборная Португалии), Эрик тен Хаг («Аякс») и Тите (сборная Бразилии), пишет Lenta.ru.

Церемония вручения наград ФИФА пройдет 23 сентября в Милане. Действующий обладатель приза — наставник национальной сборной Франции Дидье Дешам.

В минувшем сезоне Клопп привел «Ливерпуль» к победе в Лиге чемпионов, а Гвардиола вместе с «Сити» выиграл АПЛ, Кубок Англии и Кубок Английской футбольной лиги.

Ссылки по теме:
Lenta.ru: Объявлен список претендентов на звание лучшего футбольного тренера мира
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