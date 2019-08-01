Иран деноминирует риал и меняет название своей валюты
1 августа 2019 - 09:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Правительство Ирана одобрило план по деноминации и переименованию риала, подтвердил глава Центробанка страны Абдольнасер Хеммати. Именно он еще в январе предложил убрать с иранской валюты четыре нуля.
«Сегодня кабинет министров принял решение убрать четыре нуля с нашей валюты и переименовать ее в туман», - заявил журналистам в Тегеране представитель иранского правительства Али Рабийи, пишет BBC.
Эта мера вызвана серьезными экономическими трудностями и необходимостью облегчения денежных расчетов. Кабинет министров своим решением, которое еще должно быть одобрено парламентом, фактически признал, что в стране назрела денежная реформа.
«Это вновь сделает эффективной национальную валюту, мы снова ведем в обращение монеты», - заявил Рабийи.
Туман был национальной валютой Ирана до денежной реформы 1932 года (1 туман тогда равнялся 10 кранам, а 1 кран - 1000 динарам).
С 2018 года иранский риал стремительно терял свою стоимость. Если три года назад его курс составлял 37000 к одному доллару США, то в 2018 году иранская валюта торговалась из расчета 180,000 риалов к доллару. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе США из ядерного соглашения 2015 года с Ираном и о возобновлении жестких санкций в отношении Тегерана.
У иранских пунктов обмена валюты тогда возникли огромные очереди, после чего иранские власти прибегли к драконовским мерам, арестовав владельцев обменников, у которых не было лицензии, и заморозив счета валютных спекулянтов. Рыночный курс иранской валюты сейчас колеблется в пределах 120,000 за доллар, а официальный, установленный властями Ирана, составляет 42,000.
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