Администрация Трампа может закрыть программу по разминированию Арцаха The HALO Trust

PanARMENIAN.Net - Администрация президента США Дональда Трампа, поддаваясь давлению авторитарного азербайджанского режима, может свернуть программу гуманитарного разминирования в Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) The HALO Trust, которая спасла бесчисленное количество жизней. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки (АНКА).

Демократы Брэд Шерман и Тиджей Кокс из Палаты представителей США при поддержке АНКА ведут кампанию в Конгрессе, призывающую администратора Агентства США по международному развитию (USAID) Марка Грина сохранить программу разминирования в Арцахе. В своем выступлении в Комитете Сената по иностранным делам 9 апреля Грин заявил, что USAID остается верным своему стремлению разминировать и обезвредить неразорвавшиеся боеприпасы «в традиционных границах Нагорного Карабаха».

«Президент Трамп совершает ошибку, уступая безрассудным требованиям азербайджанского диктатора Ильхама Алиева, чтобы США прекратили гуманитарную помощь Арцаху», - отметил исполнительный директор АНКА Арам Амбарян.

По его словам, в рамках этой скромной гуманитарной программы с 1988 года были оказаны услуги по материнскому здравоохранению, семьи были обеспечены чистой питьевой водой, а деревни и земли очищены от смертельных мин.

«Мы благодарим каждого американского законодателя, который стремится продвигать интересы США и американские ценности, продолжая гуманитарную помощь США Арцаху, несмотря на попытки иностранных государств вмешиваться в процесс принятия решений США», - подчеркнул Амбарян.