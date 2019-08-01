Администрация Трампа может закрыть программу по разминированию Арцаха The HALO Trust
1 августа 2019 - 15:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Администрация президента США Дональда Трампа, поддаваясь давлению авторитарного азербайджанского режима, может свернуть программу гуманитарного разминирования в Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) The HALO Trust, которая спасла бесчисленное количество жизней. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки (АНКА).
Демократы Брэд Шерман и Тиджей Кокс из Палаты представителей США при поддержке АНКА ведут кампанию в Конгрессе, призывающую администратора Агентства США по международному развитию (USAID) Марка Грина сохранить программу разминирования в Арцахе. В своем выступлении в Комитете Сената по иностранным делам 9 апреля Грин заявил, что USAID остается верным своему стремлению разминировать и обезвредить неразорвавшиеся боеприпасы «в традиционных границах Нагорного Карабаха».
«Президент Трамп совершает ошибку, уступая безрассудным требованиям азербайджанского диктатора Ильхама Алиева, чтобы США прекратили гуманитарную помощь Арцаху», - отметил исполнительный директор АНКА Арам Амбарян.
По его словам, в рамках этой скромной гуманитарной программы с 1988 года были оказаны услуги по материнскому здравоохранению, семьи были обеспечены чистой питьевой водой, а деревни и земли очищены от смертельных мин.
«Мы благодарим каждого американского законодателя, который стремится продвигать интересы США и американские ценности, продолжая гуманитарную помощь США Арцаху, несмотря на попытки иностранных государств вмешиваться в процесс принятия решений США», - подчеркнул Амбарян.
Самое значимое
В частности, согласно закону, правом получить РВП вне квоты будут наделены граждане, которые родились на территории России; являются гражданами Украины или лицами без гражданства и имеют статус беженца
По его словам, на данный момент рассматривается два направления: первое - это прямая поддержка, которая будет доступна правительству Армении осенью 2019 года.
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