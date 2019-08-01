США на 3 месяца продлили разрешение на международное ядерное сотрудничество в Иране
1 августа 2019 - 09:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Администрация США хочет вновь разрешить ограниченное международное сотрудничество по гражданским ядерным проектам в Иране. Как заявил 31 июля советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, речь идет о повторном продлении разрешения на 90 дней.
Все действия по этому вопросу отслеживаются ежедневно и «с большим вниманием», заявил Болтон, пишет Deutsche Welle со ссылкой на Fox Business.
В последний раз США продлевали подобное разрешение в мае. Среди прочего, речь идет о некоторых проектах на таких иранских атомных объектах как Арак, Фордо и Бушер. Решение Белого дома позволит России и европейским странам продолжать сотрудничество с Ираном с целью обеспечения на местах «гражданского характера» действий.
В 2018 году США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки с Ираном. Европейские участники соглашения - Германия, Франция и Великобритания - пытаются сохранить сделку. После выхода из договора, США начали поэтапно вводить санкции в отношении Ирана, пытаясь заставить Тегеран пересмотреть условия ядерной сделки.
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