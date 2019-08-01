В США проверяют сведения о смерти сына бен Ладена
1 августа 2019 - 10:48 AMT
PanARMENIAN.Net - В США полагают, что сын террориста Осамы бен Ладена Хамза мертв. Источник в правительстве не уточнил, где и когда он умер, пишет «Ъ» со ссылкой на Reuters.
Когда о предполагаемом убийстве сына бен Ладена спросили президента США Дональда Трампа, тот отказался от комментария.
Во время спецоперации по ликвидации бен Ладена спецназом США в Пакистане в 2011 году Хамза мог находиться под домашним арестом в Иране.
Американские СМИ сообщают, что США причастны и к операции, которая предположительно привела к смерти сына бен Ладена. Это могло произойти в последние два года.
Ранее Госдеп США объявил награду до $1 млн за информацию о Хамзе бен Ладене. Сын боевика угрожал нападениями на Соединенные Штаты и их союзников, заявил на брифинге член бюро дипломатической безопасности Госдепа координатор по борьбе с терроризмом Натан Сейлс.
Самое значимое
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Partner news
Последние новости
МИД РФ: Мы обеспокоены обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе По ее словам, рост напряженности идет вразрез с недавними договоренностями о соблюдении режима прекращения огня и заявленными намерениями достигнуть урегулирование политическими средствами.
Прибыль Airbus увеличилась вдвое на фоне кризиса в Boeing Успехи европейского авиастроительного гиганта происходят на фоне кризиса, в котором оказался его главный конкурент - американская корпорация Boeing.
Трамп предложил Путину помочь тушить пожары в Сибири В случае необходимости, сказал Путин, Россия воспользуется предложением США
В Армении в рамках Армейских международных игр пройдет конкурс «Воин мира» В соревнованиях в рамках конкурса примут участие представители ВС Армении, Беларуси, Ирана, Греции, Казахстана и РФ.