В США проверяют сведения о смерти сына бен Ладена

PanARMENIAN.Net - В США полагают, что сын террориста Осамы бен Ладена Хамза мертв. Источник в правительстве не уточнил, где и когда он умер, пишет «Ъ» со ссылкой на Reuters.

Когда о предполагаемом убийстве сына бен Ладена спросили президента США Дональда Трампа, тот отказался от комментария.

Во время спецоперации по ликвидации бен Ладена спецназом США в Пакистане в 2011 году Хамза мог находиться под домашним арестом в Иране.

Американские СМИ сообщают, что США причастны и к операции, которая предположительно привела к смерти сына бен Ладена. Это могло произойти в последние два года.

Ранее Госдеп США объявил награду до $1 млн за информацию о Хамзе бен Ладене. Сын боевика угрожал нападениями на Соединенные Штаты и их союзников, заявил на брифинге член бюро дипломатической безопасности Госдепа координатор по борьбе с терроризмом Натан Сейлс.