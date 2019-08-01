В Армении в рамках Армейских международных игр пройдет конкурс «Воин мира»

PanARMENIAN.Net - В Армении 3-15 августа пройдет конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих «Воин мира» в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2019). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РА.

В соревнованиях в рамках конкурса примут участие представители ВС Армении, Белоруссии, Ирана, Греции, Казахстана и РФ.

Соревнования будут проведены в Ереване, Дилижане и Иджеване.

Торжественное открытие конкурса «Воин мира» состоится 3 августа в Военно-спортивном училище имени Монте Мелконяна в Дилижане.