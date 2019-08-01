Трамп предложил Путину помочь тушить пожары в Сибири
1 августа 2019 - 11:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп предложил России помощь в тушении лесных пожаров в Сибири. Вечером 31 июля Трамп позвонил российскому президенту Владимиру Путину и, по сообщениям российской стороны, заявил о готовности оказать содействие.
Путин «оценил предложение своего американского коллеги о содействии России в борьбе с природными пожарами как залог того, что в будущем получится полностью нормализовать отношения между Москвой и Вашингтоном», - сообщает ТАСС. В случае необходимости, сказал Путин, Россия воспользуется предложением США, пишет Deutsche Welle.
Ранее по поручению Путина к тушению лесных пожаров были привлечены силы министерство обороны РФ. В частности, сообщалось, что в Красноярск вылетят десять самолетов Ил-76 и десять вертолетов военно-транспортной авиации, оборудованные специальными водосливными устройствами.
По данным Федерального агентства лесного хозяйства, площадь лесных пожаров превышает 2,8 млн гектаров. Работы по активному тушению проводятся на площади более 170 тысяч гектаров, при этом большая часть приходится на территории Иркутской области и Красноярского края. По информации Минприроды РФ, основная причина пожаров в сибирских регионах - природный фактор, так называемые «сухие грозы».
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