Прибыль Airbus увеличилась вдвое на фоне кризиса в Boeing

PanARMENIAN.Net - Европейский авиастроительный концерн Airbus отчитался о значительном росте прибыли в первой половине 2019 года.

Прибыль всех подразделений до уплаты налогов и процентов по кредитам (она же скорректированный показатель EBIT) за первые шесть месяцев в 2019 году более чем в два раза превысила прибыль первого полугодия 2018 года.

С января по июнь включительно в 2019 году корпорация заработала 2,53 млрд евро. В первом полугодии 2018 года полугодовая прибыль составила 1,16 млрд евро, пишет BBC.

При этом рост подразделения гражданской авиации за тот же период оказался еще большим: с 0,87 млн евро до 2,34 млрд евро в 2019 году. Airbus объясняет это увеличением производства самолетов семейства A320, а также успехами программы A350 и благоприятным курсом валют. Причем в общем числе поставленных самолетов семейства А320 (294 единицы) доля лайнеров последнего поколения NEO оказалось 234 штуки.

Успехи европейского авиастроительного гиганта происходят на фоне кризиса, в котором оказался его главный конкурент - американская корпорация Boeing. Его основной причиной стал запрет эксплуатации лайнеров последней модели 737 Мах после авиакатастроф с их участием. Согласно отчетам за второй квартал 2019 года, Boeing терпит рекордные убытки и уже потерял 4,9 млрд долларов.

Полеты более чем 500 новейших самолетов Boeing 737 MAX были запрещены по всему миру. В это число входят 150 новейших машин, которые ждут, когда их поставят покупателям. Запрет на эксплуатацию был введен после двух катастроф 737 Мах - в Индонезии в октябре 2018 года и в Эфиопии в марте этого, - жертвами которых стали 346 человек. В ходе расследования выяснилось, что причиной этих аварий стала некорректно работающая программа бортового компьютера, которая компенсировала склонность нового самолета к кабрированию (задиранию носа вверх). В свою очередь, эта склонность обуславливалась тем, что самолет был оснащен новыми двигателями большего диаметра, которые приходилось поднимать немного выше над землей.