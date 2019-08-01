В Нидерландах вступил в силу запрет на ношение паранджи: Штраф - от 150 евро
1 августа 2019 - 13:58 AMT
PanARMENIAN.Net - После многолетних споров в Нидерландах введензапрет на ношение элементов одежды, закрывающих лицо. Он вступил в силу 1 августа и касается таких предметов гардероба, как например, мусульманское покрывало - паранджа, а также никаб. Одежду такого рода нельзя носить в общественных местах, включая школы, больницы, государственные учреждения и транспорт.
Министерство внутренних дел страны призвало компетентные органы и муниципальные власти обеспечить действие запрета. Так, сотрудники органов безопасности должны для начала потребовать, чтобы женщина, показавшаяся в общественном месте в парандже или никабе, открыла лицо. В случае отказа выполнить это требование, ей может быть запрещен вход в здание и грозить штраф от 150 евро. Запрет распространяется также на мотоциклетные интегральные шлемы и балаклавы, пишет Deutsche Welle.
Впрочем, до сих пор неясно, будет ли запрет действовать в полной мере. Некоторые учреждения, в частности, больницы, общественный транспорт и полиция уже заявили, что не будут его придерживаться.
Спор о введении запрета на ношение элементов одежды, закрывающих лицо, велся в Нидерландах на протяжении 14 лет. Первой закрывать лицо в общественных местах запретила Франция в 2011 году. Аналогичные меры действуют также в Дании, Бельгии, Болгарии и Австрии. В Германии запрет на ношение головных уборов и одежды, закрывающих лицо, действует лишь частично.
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