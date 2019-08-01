Папа Римский подарил оперной певице Светлане Касьян фрагменты Туринской Плащаницы

PanARMENIAN.Net - Российская оперная певица армянского происхождения Светлана Касьян - солистка Большого театра, выступающая преимущественно в Италии и других европейских странах, свой 35-й день рождения 24 июля встретила в компании папы Римского Франциска в Доме св. Марфы в Ватикане.

Папа Римский преподнес гостье фрагменты Туринской Плащаницы, заверенные соответствующим сертификатом, пишет «Новая газета».

Открыв папский подарок, оперная прима заявила, что «осознает» возложенную на нее миссию, и пообещала построить в Москве для святыни специальную часовню. Однако, как стало известно, часовня не будет относиться ни к юрисдикции Московской патриархии, ни к какой-либо иной церковной юрисдикции, а будет открыта и доступна для христиан любых конфессий.

Светлана Касьян, со своей стороны, пригласила его посетить свою квартиру на Таганке с видом на храм св. Мартина Исповедника, папы Римского.

Папа Римский особо ценит голос и общественную деятельность Касьян по борьбе с абортами. В феврале он даже наградил певицу орденом святого Сильвестра, что подразумевает ее принятие в одноименный папский рыцарский орден. Она стала первой женщиной в этом ордене.