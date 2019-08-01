Безос за 3 дня продал акции Amazon на $1,8 млрд
1 августа 2019 - 17:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Основатель и главный исполнительный директор Amazon Джефф Безос в последние три дня июля продал акции компании на $1,8 млрд, сообщил Forbes со ссылкой на документы, поступившие в американскую Комиссию по ценным бумагам и биржам. После уплаты налогов у миллиардера останется около $1,4 млрд.
Безос продал чуть более 900 000 акций Amazon в период с 29 по 31 июля, когда цена акций компании составляла примерно $1900. Капитализация компании к закрытию 31 июля составляла $115 млрд, пишут «Ведомости».
Ранее Безос уже продавал пакеты акций Amazon (последний раз – в октябре 2018 года), однако нынешняя продажа, похоже, стала самой крупной. В 2017 году сообщалось, что Безос намерен каждый год продавать акции Amazon примерно на $1 млрд, чтобы финансировать свою компанию Blue Origin, ориентированную на исследование космоса.
В июне Безос развелся со своей женой Маккензи после 25 лет совместной жизни. При разводе она получила около 19,7 млн акций Amazon, что составляет около 4% компании. Это позволило Маккензи Безос занять 23-ю строчку в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg, состояние бывшей жены Безоса теперь оценивается в $37,5 млрд.
Безосу после развода досталось 12% акций стоимостью $114,8 млрд. При этом он сохранил право голоса по всем голосующим акциям Amazon, которые принадлежали паре. Безос остался самым богатым человеком мира: его состояние на 1 августа оценивалось в $117 млрд.
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