МИД РФ: Мы обеспокоены обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе
1 августа 2019 - 18:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Москва обеспокоена обострением ситуации на границе Армении и Азербайджана, призывает к сдержанности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы действительно обеспокоены обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе, в результате которой убит армянский военнослужащий, имеются раненые с обеих сторон», - сказала она на брифинге, пишет РИА Новости.
По ее словам, рост напряженности идет вразрез с недавними договоренностями о соблюдении режима прекращения огня и заявленными намерениями достигнуть урегулирование политическими средствами.
«Мы исходим из того, что дальнейшая эскалация недопустима, призываем участников противостояния проявить сдержанность, отказаться от использования силы, принять меры, направленные на стабилизацию положения», - добавила Захарова.
28 июля на северно-восточном участке границы Армении от огня ВС Азербайджана погиб армянский военнослужащий контрактной службы Арман Араикович Булгадарян 1995 года рождения. 27 июля на северо-восточном участке госграницы РА - в Тавушской области - был зарегистрирован очередной случай нарушения ВС Азербайджана режима прекращения огня, в результате чего огнестрельное ранение получил несущий боевое дежурство военнослужащий-контрактник ВС РА.
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По его словам, на данный момент рассматривается два направления: первое - это прямая поддержка, которая будет доступна правительству Армении осенью 2019 года.
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