СМИ: Трамп подписал указ о введении новых санкций против РФ по «делу Скрипалей»

PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении России за использование нервно-паралитического вещества «Новичок» в Солсбери. Об этом сообщила Politico со ссылкой на американских чиновников. Они не уточнили подробностей новых ограничений.

Ранее члены палаты представителей обнародовали открытое письмо к президенту США с призывом ввести второй пакет антироссийских санкций из-за отравления семьи Скрипалей. Первый пакет из-за инцидента был введен в августе 2018 года. Ограничительные меры включают запрет на продажу России оружия, а также товаров и технологий двойного назначения, пишет «Ъ».

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены неизвестным веществом в марте 2018 года. Позднее оба пошли на поправку и были выписаны из больницы. Британские власти заявляют, что их отравили разработанным в СССР веществом «Новичок». По их мнению, к происшедшему причастны российские разведчики, известные под именами Александр Петров и Руслан Боширов. По информации Bellingcat и The Insider, настоящее имя Боширова Анатолий Чепига, а Петрова — Александр Мишкин. Москва все обвинения отрицает.