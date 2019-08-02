Глава МИД Арцаха Маилян и премьер Нового Южного Уэльса Береджиклян обсудили сотрудничество

PanARMENIAN.Net - 1 августа в рамках рабочего визита в Австралию в Сиднее состоялась встреча возглавляемой министром иностранных дел Республики Арцах Масисом Маиляном делегации с премьер-министром штата Новый Южный Уэльс Австралии Глэдис Береджиклян. Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам развития и укрепления сотрудничества между Арцахом и штатом Новый Южный Уэльс с учетом того факта, что парламент штата Новый Южный Уэльс в 2012 году признал Республику Арцах.

Стороны коснулись также вопросов усиления роли армянской диаспоры в продвижении внешнеполитической повестки Арцаха. В этом контексте Маилян представил приоритеты внешней политики страны и вызовы в этой сфере.

В свою очередь Береджиклян рассказала о своем последнем визите в Армению и проведенных там встречах. Маилян отметил, что в Арцахе высоко ценят деятельность Глэдис Береджиклян по решению вопросов общеармянского значения, и пригласил ее в Арцах.

Во встрече участвовали также спикер законодательного собрания штата Новый Южный Уэльс Джонатан О’Деа и президент законодательного совета Джон Аджака, а также депутат Национального Собрания Арцаха Давид Ишханян, Постоянный представитель Арцаха в Австралии Кайлар Микаелян и исполнительный директор Австралийского Комитета «Ай Дат» Айк Кайсерян.