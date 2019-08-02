Глава МИД Арцаха Маилян и премьер Нового Южного Уэльса Береджиклян обсудили сотрудничество
2 августа 2019 - 11:32 AMT
PanARMENIAN.Net - 1 августа в рамках рабочего визита в Австралию в Сиднее состоялась встреча возглавляемой министром иностранных дел Республики Арцах Масисом Маиляном делегации с премьер-министром штата Новый Южный Уэльс Австралии Глэдис Береджиклян. Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам развития и укрепления сотрудничества между Арцахом и штатом Новый Южный Уэльс с учетом того факта, что парламент штата Новый Южный Уэльс в 2012 году признал Республику Арцах.
Стороны коснулись также вопросов усиления роли армянской диаспоры в продвижении внешнеполитической повестки Арцаха. В этом контексте Маилян представил приоритеты внешней политики страны и вызовы в этой сфере.
В свою очередь Береджиклян рассказала о своем последнем визите в Армению и проведенных там встречах. Маилян отметил, что в Арцахе высоко ценят деятельность Глэдис Береджиклян по решению вопросов общеармянского значения, и пригласил ее в Арцах.
Во встрече участвовали также спикер законодательного собрания штата Новый Южный Уэльс Джонатан О’Деа и президент законодательного совета Джон Аджака, а также депутат Национального Собрания Арцаха Давид Ишханян, Постоянный представитель Арцаха в Австралии Кайлар Микаелян и исполнительный директор Австралийского Комитета «Ай Дат» Айк Кайсерян.
Самое значимое
В частности, согласно закону, правом получить РВП вне квоты будут наделены граждане, которые родились на территории России; являются гражданами Украины или лицами без гражданства и имеют статус беженца
По его словам, на данный момент рассматривается два направления: первое - это прямая поддержка, которая будет доступна правительству Армении осенью 2019 года.
Отвечая на вопрос, считает ли он, что Москва геополитически проигрывает в Украине, Армении и Грузии, Лавров заявил, что политические процессы в этих странах небезразличны Москве
Сотрудники Службы госбезопасности (СГБ) Грузии нашли в микроавтобусе четыре контейнера общим весом 71 кг.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Пашинян – азербайджанскому журналисту: Как могут люди оккупировать территорию, где родились их предки
Последние новости
Женщинам в Саудовской Аравии разрешили самостоятельно путешествовать До этого женщинам приходилось получать разрешения опекунов мужского пола для поездок за рубеж.
КНДР запустила 2 неопознанные ракеты в сторону Японского моря «Мы следим за ситуацией на случай дальнейших пусков и остаемся в режиме боеготовности», - подчеркнули представители КНШ
СМИ: Трамп подписал указ о введении новых санкций против РФ по «делу Скрипалей» Ранее члены палаты представителей обнародовали открытое письмо к президенту США с призывом ввести второй пакет антироссийских санкций из-за отравления семьи Скрипалей
Безос за 3 дня продал акции Amazon на $1,8 млрд После уплаты налогов у миллиардера останется около $1,4 млрд.