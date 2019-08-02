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КНДР запустила 2 неопознанные ракеты в сторону Японского моря

КНДР запустила 2 неопознанные ракеты в сторону Японского моря
2 августа 2019 - 10:56 AMT

PanARMENIAN.Net - Северная Корея запустила в восточном направлении две неопознанные ракеты малой дальности. Об этом сообщил 2 августа Комитет начальников штабов (КНШ) Южной Кореи.

«Мы следим за ситуацией на случай дальнейших пусков и остаемся в режиме боеготовности», - подчеркнули представители КНШ. По их информации, запуск произошел в провинции Хамгён-Намдо, пишет Deutsche Welle.

25 июля Северная Корея запустила две баллистические ракеты, которые пролетели 430 километров в направлении Японского моря. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил тогда, что ракеты были выпущены под его личным контролем, и являлись «торжественным предупреждением» о военных учениях, запланированных в Южной Корее совместно с США. Аналогичный запуск состоялся 31 июля.

В апреле 2018 года руководство КНДР объявило о прекращении ядерных испытаний и межконтинентальных ракет. На первом саммите президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына 12 июня 2018 года в Сингапуре был подписан совместный документ. Он предусматривает полную денуклеаризацию КНДР, но не содержит конкретных шагов по достижению этой цели.

На саммите лидеров Южной и Северной Кореи, прошедшем в сентябре того же года в Пхеньяне, КНДР обязалась окончательно закрыть испытательный ракетный полигон «Сохэ» и прекратить эксплуатацию размещенной на нем пусковой установки. Вторая встреча Трампа и Кима в конце февраля 2019 года в Ханое закончилась без достижения каких-либо договоренностей по вопросу ядерной программы КНДР. Однако в апреле обе стороны по отдельности заявили о возможности третьего саммита.

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