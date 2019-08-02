В Бангкоке сработали несколько взрывных устройств: Есть пострадавшие
2 августа 2019 - 13:42 AMT
PanARMENIAN.Net - В Бангкоке 2 августа произошла серия взрывов. В действие были приведены шесть взрывных устройств, еще одну бомбу удалось найти и обезвредить до того, как она взорвалась. Взрывы произошли в нескольких районах города, в том числе в правительственном квартале, пишет Meduza со ссылкой на The Bangkok Post.
По словам источников в полиции, взрывные устройства были оснащены таймером. Сообщается, что в результате взрывов пострадали три женщины, убиравшие улицу.
Власти Таиланда призвали жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике, заверив, что обстоятельства произошедшего будут тщательно расследованы.
Ответственность за взрывы пока никто на себя не взял. Взрывные устройства сработали во время проходящего в Бангкоке саммита АСЕАН, возможно, пишет издание, речь идет об акции устрашения.
Теракты за последнее время неоднократно происходили на юге Таиланда, где действуют экстремистские группировки.
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