СК РФ не стал возбуждать дело против отца сестер Хачатурян

PanARMENIAN.Net - Следственный комитет РФ не стал возбуждать дело против Михаила Хачатуряна, в убийстве которого обвиняются три его дочери, но это не реабилитирующее обстоятельство. Об этом сообщил адвокат Алексей Паршин, пишет РИА Новости.

«Сначала следователь должен вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи со смертью. Это постановление не реабилитирующее, так как в нем перечислены преступления, которые он совершил, как установленный факт», - сказал адвокат.

По его словам, если родственники не согласятся с таким постановлением, то с целью реабилитации умершего и доказывания его невиновности уголовное дело будет возбуждено.

Ранее сообщалось, что следствие проверяет, насиловал ли Михаил Хачатурян своих дочерей. По словам адвоката, действия Михаила Хачатуряна проверяют на признаки преступлений, предусмотренных статьями УК РФ 117, 132 и 133 - истязание и сексуальные преступления.

Мария, Ангелина и Крестина Хачатурян были задержаны в июле 2018 года после убийства отца. По версии защиты, которая подтверждается экспертизами, они пошли на преступление из-за систематических противоправных насильственных действий с его стороны. Девушки рассказывали, что несколько лет терпели издевательства, физическое и сексуальное насилие. На момент преступления им исполнилось 17, 18 и 19 лет.

В конце июня Следственный комитет России завершил расследование дела сестер. Их обвиняют в убийстве группой лиц по предварительному сговору (пункт «ж» части 2 статьи 105 УК). После этого в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Самаре, Ереване, Нью-Йорке, Варшаве, Берлине, Мюнхене, Брюсселе, Хельсинки и других городах начались пикеты в поддержку девушек с требованиями принять закон о домашнем насилии.