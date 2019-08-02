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Apple больше не будет прослушивать пользователей через Siri

Apple больше не будет прослушивать пользователей через Siri
2 августа 2019 - 16:30 AMT

PanARMENIAN.Net - Apple заявила о приостановке программы контроля качества своего голосового помощника Siri, с помощью которого сторонние компании получили доступ к запросам пользователей, пишут «Ведомости» со ссылкой на Bloomberg.

Apple приняла такое решение после статьи, опубликованной английской газетой Guardian. В статье говорилось, что партнеры технологического гиганта регулярно получают доступ к конфиденциальным данным пользователей, например о медицинских диагнозах или интимной жизни.

Об уязвимостях Siri газета узнала, побеседовав с одним из подрядчиков Apple, который рассказал, что Siri может запускаться и начинать записывать случайно. Также он рассказал, что Siri реагирует на застегивание молнии и может начать запись.

В Apple ответили, что через Siri подрядчикам поступало менее 1% запросов длиной в несколько секунд, а сотрудничество со сторонними компаниями повышало качество распознавания Siri. Apple в своем комментарии для Guardian заявила, что запросы, поступившие подрядчикам, были анонимизированы и не привязаны к их аккаунтам. Однако Apple приостановила работу с подрядчиками и обещала выпустить обновление, которое позволит пользователям самостоятельно определять, принимать ли им участие в программах повышения качества распознавания Siri.

Обвинения в прослушивании через голосовых помощников получали и конкуренты Apple. Так, Amazon заподозрили в прослушке пользователей через умные колонки Amazon Echo, оснащенные встроенным голосовым помощником Alexa, писал Bloomberg. Google также признал, что его специалисты прослушивают команды, которые пользователи дают голосовому помощнику Google Assistant в своих устройствах.

Ссылки по теме:
Vedomosti.ru: Apple перестанет прослушивать пользователей через Siri
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