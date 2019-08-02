СМИ: Озбилиз продолжит карьеру в ереванском «Арарате»
2 августа 2019 - 18:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и российских «Кубани» и «Спартака» Арас Озбилиз вернется в Армению и будет выступать за ереванский «Арарат», передает Sport24.
29-летний футболист с 2016 года являлся игроком «Бешикташа». Сразу после перехода турецкий клуб отдал его в аренду «Райо Вальекано», где он в итоге провел всего три матча. С февраля по июнь 2018 года Озбилиз играл на правах аренды за «Шериф», но и там он принял участие всего в четырех матчах.
Прошлый сезон Озбилиз начал в «Виллеме II». В апреле хавбек отказался выходить на замену в матче 27-го тура Эредивизи с «Фортуной» (3:2), после чего голландский клуб расторг арендное соглашение. В 17 матчах за «Виллем II» он забил два мяча и сделал две голевые передачи.
Контракт Озбилиза с «Бешикташем» действует до лета 2021 года. За все это время он провел за клуб лишь 5 матчей, в которых забил 1 гол.
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