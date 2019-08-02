В новых флагманах Samsung не будет процессоров Snapdragon
2 августа 2019 - 18:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Появились новые подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Samsung Galaxy Note 10, который пока не был представлен официально. Информацией поделился известный осведомитель Эван Бласс в своем аккаунте в Twitter.
По данным источника, корейская компания начала отказываться от процессоров Qualcomm Snapdragon для американских версий своих флагманов. Бласс отмечает, что в США только у оператора Verizon будет предлагаться версия Galaxy Note 10 на основе Snapdragon 855. Причем это будет обычная версия Snapdragon 855, а не представленная недавно ускоренная Snapdragon 855 Plus, пишет Ferra.ru.
У других операторов будет предлагаться стандартная вариация Galaxy Note 10 на базе фирменного Exynos 9825.
Samsung, традиционно, предлагает версии своих флагманов на базе Snapdragon в США, Китае и Японии, а в остальном мире — на фирменных Exynos.
Samsung запланировала официальную презентацию Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+ на 7 августа 2019 года. Начало продаж назначено на 23 августа.
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