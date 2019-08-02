Бритвенная индустрия несет убытки из-за моды на бороды
2 августа 2019 - 18:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Мода на бороды у молодых мужчин привела к существенным убыткам в бритвенной индустрии. На это обратило внимание издание Market watch.
Ранее компания Procter & Gamble сообщила об убытках в 5 миллиардов долларов, обвинив в этом бренд Gillette. У крупнейшего в мире бритвенного бренда существенно упали продажи и компании пришлось провести переоценку стоимости бизнеса — минус 8 миллиардов долларов. В 2018 году продажи Gillette падали 11 месяцев из 12, пишет Ferra.ru.
Причиной такого падения эксперты видят в моде на бородатость у молодежи. Исследование журнала Behavioral Ecology показало, что бородатые мужчины воспринимаются более зрелым и надежным. Также ресурс отмечает дороговизну сменных лезвий для станков, что также сыграло роль в отказе «миллениалов» от бритья.
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