Бритвенная индустрия несет убытки из-за моды на бороды

PanARMENIAN.Net - Мода на бороды у молодых мужчин привела к существенным убыткам в бритвенной индустрии. На это обратило внимание издание Market watch.

Ранее компания Procter & Gamble сообщила об убытках в 5 миллиардов долларов, обвинив в этом бренд Gillette. У крупнейшего в мире бритвенного бренда существенно упали продажи и компании пришлось провести переоценку стоимости бизнеса — минус 8 миллиардов долларов. В 2018 году продажи Gillette падали 11 месяцев из 12, пишет Ferra.ru.

Причиной такого падения эксперты видят в моде на бородатость у молодежи. Исследование журнала Behavioral Ecology показало, что бородатые мужчины воспринимаются более зрелым и надежным. Также ресурс отмечает дороговизну сменных лезвий для станков, что также сыграло роль в отказе «миллениалов» от бритья.