// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Новый пакет санкций США против РФ вступит в силу 19 августа

Новый пакет санкций США против РФ вступит в силу 19 августа
3 августа 2019 - 10:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Второй пакет американских санкций против России вступит в силу 19 августа. Об этом сообщил Государственный департамент США.

По словам главы американского ведомства Морган Ортагус, ограничительные меры будут действовать не менее года. Условиями снятия санкций после этого срока США назвали предоставление надежных гарантий неприменения химоружия в настоящем и будущем, допуск международных инспекторов для проверки этого, а также выплаты жертвам инцидента в Солсбери, пишет Lenta.ru.

2 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета ограничительных мер против России. Причиной для новых санкций американская сторона назвала то, что Москва не предоставила гарантий неповторения ситуации со Скрипалями.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Специалисты выяснили, что они отравились нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Москву. Россия отрицает причастность к произошедшему.

Ссылки по теме:
Lenta.ru: Названа дата начала действия новых санкций против России
 Самое значимое
Партия Зеленского лидирует на выборах в РадуПартия Зеленского лидирует на выборах в Раду
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
В Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армянеВ Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армяне
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
На Шри-Ланке вновь заблокированы соцсетиНа Шри-Ланке вновь заблокированы соцсети
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Серия взрывов на Шри-Ланке: 185 погибших, около 500 раненыхСерия взрывов на Шри-Ланке: 185 погибших, около 500 раненых
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
СМИ: Кремль может провести парламентскую реформу, чтобы Путин остался у власти
В Италии хотят снизить налоги для подъема экономики страны
Россию пригласили на Олимпиаду-2020 в Токио
Армянин принял вызов Цукерберга и собрал более $100,000 на «коробки для сна»
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Месси дисквалифицирован на 3 месяца Дисквалификация футболиста начинается 3 августа.
ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 90 раз За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 600 выстрелов.
В Баку начнут изучать армянский язык и историю для исследований по Карабаху По его словам, ведется ряд исследований, связанных с нагорно-карабахским конфликтом
Бритвенная индустрия несет убытки из-за моды на бороды Ранее компания Procter & Gamble сообщила об убытках в 5 миллиардов долларов, обвинив в этом бренд Gillette