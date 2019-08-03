В Германии изъята рекордная партия наркотиков на €1 млрд
3 августа 2019 - 11:49 AMT
PanARMENIAN.Net - В Германии изъята рекордная в истории партия наркотиков на миллиард евро. По документам 4,5 тонны кокаина проходили как соевые бобы, которые были отправлены из Уругвая.
Однако вместо бобов сотрудники таможни увидели даже не ящики с ними, а черные спортивные сумки, в которых находились бесчисленные (4200 штук) пакеты с порошком, пишет «Российская газета» со ссылкой на Associated Press.
Стоимость партии, которая была изъята в порту Гамбурга, была оценена в миллиард евро по уличным ценам. Она стала крупнейшей партией кокаина, изъятой в истории Германии. Смертельный груз следовал из столицы Уругвая Монтевидео в бельгийский Антверпен.
Представители немецкой таможни заявили, что наркотики были уничтожены «в условиях строгой секретности и беспрецедентных мер безопасности».
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