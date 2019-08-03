ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 90 раз
3 августа 2019 - 15:24 AMT
PanARMENIAN.Net - В период с 28 июля по 3 августа на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня более 90 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 600 выстрелов.
Передовые подразделения Армии обороны НКР воздерживались от ответа на провокационные действия и продолжили уверенно выполнять поставленную боевую задачу.
В период с 21 по 27 июля на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 150 раз. За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций более 1300 выстрелов.
Самое значимое
Демократы Брэд Шерман и Тиджей Кокс из Палаты представителей США ведут кампанию в Конгрессе, призывающую администратора USAID Марка Грина сохранить программу разминирования в Арцахе.
В частности, согласно закону, правом получить РВП вне квоты будут наделены граждане, которые родились на территории России; являются гражданами Украины или лицами без гражданства и имеют статус беженца
По его словам, на данный момент рассматривается два направления: первое - это прямая поддержка, которая будет доступна правительству Армении осенью 2019 года.
Отвечая на вопрос, считает ли он, что Москва геополитически проигрывает в Украине, Армении и Грузии, Лавров заявил, что политические процессы в этих странах небезразличны Москве
Partner news
Самое читаемое в разделе
Пашинян – азербайджанскому журналисту: Как могут люди оккупировать территорию, где родились их предки
Последние новости
На акции в Москве начались задержания Наиболее напряженная ситуация складывается на Пушкинской площади — там больше всего людей, полиция ведет себя агрессивно
Месси дисквалифицирован на 3 месяца Дисквалификация футболиста начинается 3 августа.
В Москве вновь пройдет масштабная акция протеста Столичные власти всячески пытаются предотвратить ее проведение.
В Германии изъята рекордная партия наркотиков на €1 млрд По документам 4,5 тонны кокаина проходили как соевые бобы, которые были отправлены из Уругвая