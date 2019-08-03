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ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 90 раз

ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 90 раз
3 августа 2019 - 15:24 AMT

PanARMENIAN.Net - В период с 28 июля по 3 августа на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня более 90 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 600 выстрелов.

Передовые подразделения Армии обороны НКР воздерживались от ответа на провокационные действия и продолжили уверенно выполнять поставленную боевую задачу.

В период с 21 по 27 июля на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 150 раз. За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций более 1300 выстрелов.

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