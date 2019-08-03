На акции в Москве начались задержания

PanARMENIAN.Net - В центре Москвы начали задерживать участников несогласованной акции протеста. «ОВД-инфо» сообщает, что задержаны как минимум 19 человек. «Новая газета» передает, что задержания начались у станции метро «Кропоткинская». По данным «Медиазоны», на Пушкинской площади задержали не менее 30 человек.

«Ведомости» сообщают о задержаниях на Тверском, Цветном бульварах, Трубной, Пушкинской площадях и в других местах в центре Москвы.

Наиболее напряженная ситуация складывается на Пушкинской площади — там больше всего людей, полиция ведет себя агрессивно. На Цветном бульваре ОМОН теснит протестующих в сторону Трубной площади. Сотрудники правоохранительных органов предупреждают, что акция не согласована с властями, и просят разойтись.

В Москве 3 августа проходит несогласованная акция протеста против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму и арестов участников демонстрации 27 июля.

27 июля в Москве прошла несогласованная акция протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Тысячи демонстрантов требовали, чтобы Мосгоризбирком отменил решение о признании недействительными сотен подписей в поддержку оппозиционных политиков и зарегистрировал их кандидатами на выборах.