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Взрыв в Каире: 17 человек погибли

Взрыв в Каире: 17 человек погибли
5 августа 2019 - 10:11 AMT

PanARMENIAN.Net - 17 человек погибли, 32 получили ранения в результате взрыва в египетской столице, спровоцированного ДТП. Об этом заявила глава минздрава арабской республики Халя Зейд.

По данным МВД, причиной взрыва стало ДТП, которое произошло на шоссе у набережной в районе Маньял в центральной части египетской столицы. Автомобиль на большой скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с другими машинами, что спровоцировало мощный взрыв, пишет РИА Новости.

От взрыва пострадал фасад расположенного в нескольких десятках метров от инцидента здания Национального института рака. Несколько десятков пациентов лечебного учреждения были эвакуированы. Египетские силовики продолжают выяснять причины произошедшего.

Согласно первоначальным утверждениям, причиной взрыва стал кислородный баллон, находящийся в автомобиле на территории Национального института рака.

Ссылки по теме:
Ria.ru: Число погибших при взрыве в Каире выросло до 17 человек
DW. Egypt: Cairo hit by deadly explosion
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