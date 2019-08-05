В США за сутки произошло 3 стрельбы: Около 30 погибших
5 августа 2019 - 10:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Семь человек получили ранения в результате стрельбы в парке в Чикаго 4 августа. Об этом сообщает полиция.
Неизвестный открыл огонь по людям в районе детской площадки. Стрелявший находился в черном автомобиле Chevrolet Camaro, после инцидента он скрылся с места преступления, пишут «Ведомости».
Стрельба в Чикаго произошла спустя несколько часов после того, как неизвестный расстрелял девять человек в американском городе Дейтон, штат Огайо. Еще 26 человек пострадали, преступник был застрелен.
А за несколько часов до этого вооруженный винтовкой мужчина открыл стрельбу по посетителям магазина Walmart в Эль-Пасо, штат Техас. Там погибли 20 человек, еще 26 получили ранения. Стрелявший сдался полиции, им оказался 21-летний мужчина, приехавший из другого города в том же штате. Перед стрельбой он опубликовал манифест в интернете.
Полиция не связывает эти три случая между собой.
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