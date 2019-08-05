Армянский борец завоевал золото на Poland Open
5 августа 2019 - 16:40 AMT
PanARMENIAN.Net - На завершившемся в столице Польши Варшаве международном турнире борец греко-римского стиля Артур Шагинян (87 кг) завоевал золотую медаль. Об этом сообщает пресс-служба НОКА.
В армянском финале в весовой категории 87 кг Шагинян боролся с Максимом Манукяном. Борьба была напряженной. На последних секундах поединка счет был 2:1 в пользу Манукяна.
Шагинян вытолкнул Манукяна с ковра. Судья присудил Манукяну два очка –замечание за уклонение от борьбы. Манукян упал и не смог продолжить борьбу. Артур Шагинян был признан победителем турнира.
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