Эрдоган планирует начать новую операцию в Сирии

PanARMENIAN.Net - Турция начнет новую антитеррористическую операцию в Сирии, к востоку от реки Евфрат, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам политика, Анкара уже проинформировала об этом Москву и Вашингтон. Россия и США пока никак не прокомментировали эту информацию, пишут «Ведомости».

Ранее турецкая армия очистила от террористов сирийские Африн, Джераблюс и Эль-Баб, напомнил Эрдоган. Решение начать новую операцию он объяснил тем, что Анкара не намерена терпеть провокации и обстрелы приграничных населенных пунктов с сирийской территории.