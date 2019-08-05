Пожары в Сибири продолжатся до осенних дождей
5 августа 2019 - 12:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Пожары в Сибири и на Дальнем Востоке, несмотря на согласованные усилия нескольких ведомств и добровольцев, вряд ли удастся потушить до конца лета. Об этом заявил эксперт постоянной комиссии по экологическим вопросам Совета по правам человека при президенте РФ Григорий Куксин, пишут «Известия».
По данным МЧС РФ, активными остаются 470 очагов. Дым накрыл сотни населенных пунктов в пяти регионах, Минздрав рекомендовал населению принять особые меры для защиты здоровья. Экологи говорят, что полностью победить стихию помогут лишь осенние дожди. А пока метеорологи спасения с небес не прогнозируют.
Военные летчики потушили 450 тыс из 1,1 млн га общей площади зоны неконтролируемого распространения огня. В Красноярском крае и Иркутской области ликвидировано 116 крупных лесных пожаров. В работе задействованы самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8.
Площадь лесных пожаров в Сибири составляет около трех миллионов гектаров. В четырех субъектах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии — объявлен режим ЧС.
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