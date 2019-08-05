Постпред Армении в ООН подчеркнул приоритетность защиты прав детей для РА

PanARMENIAN.Net - В Совете безопасности ООН состоялась встреча на тему «Дети и вооруженные конфликты», на которой выступил постоянный представитель Армении Мгер Маргарян. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

Маргарян в своем выступлении подчеркнул приоритетность защиты прав детей для Армении, представил предпринятые Арменией шаги по обеспечению безопасности общеобразовательных учреждений, расположенных в приграничных населенных пунктах, в том числе и создание совместно с Международным комитетом Красного Креста безопасных жилищ.

Маргарян обратил внимание Совета безопасности на преднамеренную направленность Азербайджана в сторону проживания гражданского населения и инфраструктур приграничных районов Нагорного Карабаха и Армении, что приводит к жертвам и раненым среди мирного населения и детей. Он подчеркнул, что создание механизма расследования нарушений режима прекращения огня, позволило снизить риски угроз гражданскому населению, в том числе и детям, и отказ от его внедрения не имеет никакого оправдания.

Постоянный представитель Армении также отметил важность свободного и бесперебойного доступа гуманитарных организаций в зоны конфликтов, что имеет жизненно важное значение для обеспечения защиты детей.

На заседании Совета безопасности под председательством министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича принимали участие делегации из около 80 стран-членов.