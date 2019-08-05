Индия лишит Кашмир особого статуса

PanARMENIAN.Net - Министр внутренних дел Индии Амит Шах заявил, что Дели упразднит особый статус для штата Джамму и Кашмир.

«Устройство Джамму и Кашмира должно быть реорганизовано», - указал министр, выступая 5 августа в парламенте по поводу ситуации в этом регионе. Постановление, в котором содержится соответствующее предложение, подписал президент Рам Натх Ковинд, сообщил Амит Шах, пишет Deutsche Welle.

Официальный Дели предлагает упразднить статью 370-ю конституции страны: она закрепляет за этим преимущественно мусульманским штатом «особый статус» и дает ему больше автономии, чем любому другому региону страны. Эта статья крайне важна для региональной безопасности: она заложена в основу присоединения штата к Индии в середине XX века. Такой статус среди прочего разрешает покупать там недвижимость и занимать должности на государственной службе только местным жителям.

4 августа полиция Индии взяла под домашний арест двух лидеров самых влиятельных в северном штате партий - Мехбубу Муфти и Омара Абдуллу. В столице штата Сринагаре и некоторых районах запрещены все общественные собрания или митинги. В некоторых регионах отключена мобильная связь, заблокировано подключение к интернету.

В конце июля центральные власти начали ввод в Джамму и Кашмир, где сохраняется нестабильная политическая обстановка, дополнительного контингента из 10 тысяч военнослужащих. Правительство штата 2 августа призвало туристов и паломников-индусов как можно скорее покинуть его территорию из-за проблем с безопасностью. Это связано с тем, что действующие в штате боевики могут готовить атаки в связи с приближающимся Днем независимости, который Индия отмечает 15 августа.

Территория Кашмира остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Лондон, предоставив независимость Британской Индии, разделил ее на два государства по религиозному признаку. Обе страны осуществляют административное управление отдельными районами Кашмира, раздел которого не закреплен официальными соглашениями о границах.

Поскольку в индийской области Кашмира, населенной преимущественно мусульманами, существуют также сильные сепаратистские настроения, Индия традиционно размещает в регионе большое число военизированных и полицейских формирований. Нью-Дели постоянно обвиняет Исламабад в поддержке сепаратистов, Пакистан отвергает эти обвинения.