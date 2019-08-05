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ОБСЕ проведет плановый мониторинг на границе Арцаха и Азербайджана

ОБСЕ проведет плановый мониторинг на границе Арцаха и Азербайджана
5 августа 2019 - 15:39 AMT

PanARMENIAN.Net - 6 августа, согласно достигнутой с властями Республики Арцах договоренности, миссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения Вооруженных сил Арцаха и Азербайджана, на северо-востоке Гадрутского района . Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР.

С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение будут осуществлять полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Огнен Йович (Босния и Герцеговина) и Геннадие Петрика (Молдова).

С противоположной стороны границы наблюдение будут осуществлять личный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Анджей Каспршик, полевой помощник ЛПДП Михаил Олару (Молдова) и личный помощник ЛПДП Саймон Тиллэр (Великобритания).

Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.

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