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Июль 2019-го признан самым жарким в истории

Июль 2019-го признан самым жарким в истории
5 августа 2019 - 16:00 AMT

PanARMENIAN.Net - Минувший июль стал самым жарким месяцем из всех когда-либо зарегистрированных на Земле, выяснили климатологи.

Тепловые волны повторили, а в ряде мест и превзошли предыдущие рекорды, установленные в 2016 году, пишет «МИР24» со ссылкой на The Independent.

Аномальная жара нанесла ущерб экосистемам по всему миру, заявил глава Всемирной метеорологической организации (ВМО) Петтери Таалас.

«Необычайная жара сопровождалась резким таянием льдов в Гренландии, в Арктике и на европейских ледниках. Беспрецедентные лесные пожары бушуют в Арктике второй месяц подряд, опустошая некогда девственные леса», – подчеркнул эксперт.

Данные ВМО показывают, что глобальные температуры в июле были примерно на 1,2С выше доиндустриальных уровней. Так, в Великобритании установили новый абсолютный рекорд +38,7С. Предыдущее достижение в +38,5С было зафиксировано в августе 2003-го.

И это – не единственный подобный случай. По словам ученых, период с 2015 по 2019 годы может стать самым жарким в истории человечества.

«Только в этом году мы видели температурные рекорды, отмеченные от Нью-Дели до Анкориджа, от Парижа до Сантьяго, от Аделаиды и до Полярного круга», – рассказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В Париже температура достигла +42,6C (показатели типичного июльского дня в Багдаде), в Нидерландах +40,7С, в Германии +42,6С, в Бельгии +41,8С. Даже в Хельсинки (Финляндия) столбики термометров поднялись до небывалых +33,2С.

Эксперты отмечают, что если тенденция к глобальному потеплению не изменится, такие рекорды могут стать лишь «верхушкой айсберга».

Ссылки по теме:
Mir24.tv: Июль 2019 года признали самым теплым в истории
Evening Standard. July 2019 'breaks record' for hottest month ever recorded globally
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