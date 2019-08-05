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Пашинян выразил соболезнования президенту Трампу в связи с трагическими событиями в США

Пашинян выразил соболезнования президенту Трампу в связи с трагическими событиями в США
5 августа 2019 - 17:38 AMT

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи с трагическими событиями в штатах Техас и Огайо. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

«С глубокой скорбью узнал о трагических событиях в штатах Техас и Огайо, ставших причиной многочисленных жертв и раненых.

Выражаю свои глубокие соболезнования и поддержку вам, дружественному народу США, желаю мужества духа, а раненым – скорейшего выздоровления.

Вместе с вами мы молимся за всех невинных жертв и выражаем нашу солидарность их семьям и родным», - говорится в послании.

В США за сутки произошли 3 случая стрельбы, в результате которых в общей сложности погибли 29 человек, десятки получили ранения. Семь человек получили ранения в результате стрельбы в парке в Чикаго 4 августа. Стрельба в Чикаго произошла спустя несколько часов после того, как неизвестный расстрелял девять человек в американском городе Дейтон, штат Огайо. А за несколько часов до этого вооруженный винтовкой мужчина открыл стрельбу по посетителям магазина Walmart в Эль-Пасо, штат Техас. Там погибли 20 человек, еще 26 получили ранения.

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