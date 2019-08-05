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Премьер Армении и президент Арцаха обсудили широкий круг вопросов о взаимодействии

Премьер Армении и президент Арцаха обсудили широкий круг вопросов о взаимодействии
5 августа 2019 - 18:52 AMT

PanARMENIAN.Net - 5 августа состоялась встреча президента Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакяна и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, находящегося в Арцахе. Об этом сообщает пресс-служба президента НКР.

Отмечается, что в рамках встречи был обсужден широкий круг вопросов, касающихся взаимодействия двух армянских государств в разных сферах.

Никол Пашинян отправился в Арцах в рамках открытия 7-х Всеармянских летних игр.

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