// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Армянские саперы в Сирии разминировали 28,063 кв м

Армянские саперы в Сирии разминировали 28,063 кв м
6 августа 2019 - 10:44 AMT

PanARMENIAN.Net - Саперы осуществляющей гуманитарную миссию в Сирийской Арабской Республике второй группы армянских специалистов в период с 8 июня по 5 августа во время проведения технических осмотров и работ по очистке разминировали 28063 кв м территории. Об этом сообщают из ГНКО «Центр гуманитарного разминирования и экспертизы».

Врачи гуманитарной группы за указанный период времени оказали терапевтическую помощь 335 гражданам, лучевую диагностику прошли 638 пациентов, услугами анестезиологии воспользовались 65 граждан, гинеколог осмотрел 280 пациентов, педиатр осмотрел 267 детей.

В общей сложности медпомощь получили 1625 граждан.

Гуманитарная миссия продолжается.

 Самое значимое
Администрация Трампа может закрыть программу по разминированию Арцаха The HALO TrustАдминистрация Трампа может закрыть программу по разминированию Арцаха The HALO Trust
Демократы Брэд Шерман и Тиджей Кокс из Палаты представителей США ведут кампанию в Конгрессе, призывающую администратора USAID Марка Грина сохранить программу разминирования в Арцахе.
Гражданам Армении будет проще получить вид на жительство в РФГражданам Армении будет проще получить вид на жительство в РФ
В частности, согласно закону, правом получить РВП вне квоты будут наделены граждане, которые родились на территории России; являются гражданами Украины или лицами без гражданства и имеют статус беженца
ЕС готов предоставить многомиллионную финансовую помощь на судебные реформы в АрменииЕС готов предоставить многомиллионную финансовую помощь на судебные реформы в Армении
По его словам, на данный момент рассматривается два направления: первое - это прямая поддержка, которая будет доступна правительству Армении осенью 2019 года.
Лавров: Армения – ключевой партнер РФ в ЗакавказьеЛавров: Армения – ключевой партнер РФ в Закавказье
Отвечая на вопрос, считает ли он, что Москва геополитически проигрывает в Украине, Армении и Грузии, Лавров заявил, что политические процессы в этих странах небезразличны Москве
Partner news
 Статьи
«Нет? А если найду?»

Российские федеральные СМИ активно ищут западный след в армянской революции

 Самое читаемое в разделе
ВС Азербайджана открыли огонь из гранатометов: Армия Арцаха предприняла соответствующие шаги
Пашинян – азербайджанскому журналисту: Как могут люди оккупировать территорию, где родились их предки
ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 150 раз
Кремль - о телефонной беседе Пашиняна с Путиным: Обсуждалось сотрудничество в рамках ОДКБ
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
«ВКонтакте» начала скрывать число лайков по постами В пресс-службе «ВКонтакте» подтвердили, что начали тестировать функцию
ГУГА Армении: «Победа» не приостановит рейсы в Гюмри Ревазян отметила, что из ведомства связались с представителями лоукостера в Армении и ЗАО «Звартноц», где сообщили, что рейсы продолжатся.
Около 16 тысяч человек эвакуировали после взрывов на военном складе в РФ Он отметил, что Красноярск также готов принять дополнительно 10 тысяч человек в случае необходимости.
Во Флориде за сутки акулы напали на трех человек Сначала 20-летняя серфингистка Эмили Комфорт была укушена акулой в левую руку и запястье