Армянские саперы в Сирии разминировали 28,063 кв м
6 августа 2019 - 10:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Саперы осуществляющей гуманитарную миссию в Сирийской Арабской Республике второй группы армянских специалистов в период с 8 июня по 5 августа во время проведения технических осмотров и работ по очистке разминировали 28063 кв м территории. Об этом сообщают из ГНКО «Центр гуманитарного разминирования и экспертизы».
Врачи гуманитарной группы за указанный период времени оказали терапевтическую помощь 335 гражданам, лучевую диагностику прошли 638 пациентов, услугами анестезиологии воспользовались 65 граждан, гинеколог осмотрел 280 пациентов, педиатр осмотрел 267 детей.
В общей сложности медпомощь получили 1625 граждан.
Гуманитарная миссия продолжается.
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