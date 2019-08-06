Армянские саперы в Сирии разминировали 28,063 кв м

PanARMENIAN.Net - Саперы осуществляющей гуманитарную миссию в Сирийской Арабской Республике второй группы армянских специалистов в период с 8 июня по 5 августа во время проведения технических осмотров и работ по очистке разминировали 28063 кв м территории. Об этом сообщают из ГНКО «Центр гуманитарного разминирования и экспертизы».

Врачи гуманитарной группы за указанный период времени оказали терапевтическую помощь 335 гражданам, лучевую диагностику прошли 638 пациентов, услугами анестезиологии воспользовались 65 граждан, гинеколог осмотрел 280 пациентов, педиатр осмотрел 267 детей.

В общей сложности медпомощь получили 1625 граждан.

Гуманитарная миссия продолжается.