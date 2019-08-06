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Стрельба в ночном клубе в Канаде: 7 человек ранены

Стрельба в ночном клубе в Канаде: 7 человек ранены
6 августа 2019 - 11:36 AMT

PanARMENIAN.Net - Семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе в северной части Торонто. Об этом сообщает полиция.

Инцидент произошел в клубе District 45. Отмечается, что во время стрельбы внутри заведения находились около 250 человек, пишет Gazeta.ru со ссылкой на Global News.

По данным полиции, пострадавшие госпитализированы. Один из них находится в критическом состоянии.

Уточняется. что личность стрелявшего не установлена.

В настоящее время следствие выясняет все детали случившегося.

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Gazeta.ru. Семь человек получили ранения при стрельбе в ночном клубе в Канаде
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