Стрельба в ночном клубе в Канаде: 7 человек ранены
6 августа 2019 - 11:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе в северной части Торонто. Об этом сообщает полиция.
Инцидент произошел в клубе District 45. Отмечается, что во время стрельбы внутри заведения находились около 250 человек, пишет Gazeta.ru со ссылкой на Global News.
По данным полиции, пострадавшие госпитализированы. Один из них находится в критическом состоянии.
Уточняется. что личность стрелявшего не установлена.
В настоящее время следствие выясняет все детали случившегося.
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