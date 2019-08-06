Стрельба в ночном клубе в Канаде: 7 человек ранены

PanARMENIAN.Net - Семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе в северной части Торонто. Об этом сообщает полиция.

Инцидент произошел в клубе District 45. Отмечается, что во время стрельбы внутри заведения находились около 250 человек, пишет Gazeta.ru со ссылкой на Global News.

По данным полиции, пострадавшие госпитализированы. Один из них находится в критическом состоянии.

Уточняется. что личность стрелявшего не установлена.

В настоящее время следствие выясняет все детали случившегося.