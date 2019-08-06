Во Флориде за сутки акулы напали на трех человек

PanARMENIAN.Net - Довольно редкий случай зафиксирован в округе Волусия, штат Флорида. За сутки сразу трое человек подверглись нападению акул.

Сначала 20-летняя серфингистка Эмили Комфорт была укушена акулой в левую руку и запястье. Ее доставили в медицинский центр Галифакса в Дейтон-Бич с травмами, которые не угрожали жизни. Через полчаса медицинская помощь была оказана прямо на пляже 21-летнему серфингисту Райли Петровичу, которого хищник укусил за правую ногу. Молодой человек отказался от госпитализации, пишет «Российская газета» со ссылкой на CNN.

Менее чем через 24 часа после первых двух нападений 51-летний Питер Бурбо стоял в воде по колено, когда неожиданно приплывшая на мелководье акула, по его словам, длиною чуть более метра, укусила его в правую ногу. Он сказал, что пнул акулу левой ногой, и она уплыла.

Ученые пока отказываются объяснять, чем вызвано столь агрессивное поведение акул в начале августа. По словам Гэвина Нейлора, директора программы исследований поведения акул во Флоридском музее естественной истории, в районе за причалом на Нью-Смирна-Бич время от времени собирается много акул. Он отметил, что здесь также находятся лучшие места для серфинга.

Нейлор сказал, что в этом районе иногда можно увидеть акул-молотов и тигровых акул. И, к удивлению многих, по его словам, на мелководье заходят довольно крупные акулы.

Согласно данным организации International Shark Attack File, в округе Волусия зарегистрировано 303 нападения акул - больше всего в Соединенных Штатах - с 1882 года. Вторым в этом списке является округ Бревард, штат Флорида, с 147-ю нападениями.

Из 1441-го подтвержденного случая нападения акул в Соединенных Штатах с 1837 года Флорида доминирует в списке с 828-ю зарегистрированными атаками. Второе место занимают Гавайи с 162-мя нападениями акул.