Массовая драка с участием армян на Украине: 37-летний Мартиросян погиб (видео)
6 августа 2019 - 12:33 AMT
PanARMENIAN.Net - В курортном поселке Кирилловка Запорожской области Украины случилась массовая драка, которая переросла в перестрелку.
В результате конфликта в кафе на центральном пляже поселка между двумя группами лиц, в котором приняли участие и армяне, один из пострадавших скончался в больнице, пишет Rusarminfo.
Участники стреляли из травматического оружия. Двое людей получили ножевые ранения. Один из них, 37-летний Ваге Мартиросян получил удар ножом в грудь. Согласно опубликованной в СМИ полицейской сводке, было задето сердце. Он умер в больнице.
Отмечается, что конфликт возник между группой лиц из Днепропетровска и местными жителями, среди которых были армяне. Зачинщикам стрельбы удалось скрыться от полиции, однако затем их задержали.
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