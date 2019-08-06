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Массовая драка с участием армян на Украине: 37-летний Мартиросян погиб (видео)

Массовая драка с участием армян на Украине: 37-летний Мартиросян погиб
  6 августа 2019 - 12:33 AMT

PanARMENIAN.Net - В курортном поселке Кирилловка Запорожской области Украины случилась массовая драка, которая переросла в перестрелку.

В результате конфликта в кафе на центральном пляже поселка между двумя группами лиц, в котором приняли участие и армяне, один из пострадавших скончался в больнице, пишет Rusarminfo.

Участники стреляли из травматического оружия. Двое людей получили ножевые ранения. Один из них, 37-летний Ваге Мартиросян получил удар ножом в грудь. Согласно опубликованной в СМИ полицейской сводке, было задето сердце. Он умер в больнице.

Отмечается, что конфликт возник между группой лиц из Днепропетровска и местными жителями, среди которых были армяне. Зачинщикам стрельбы удалось скрыться от полиции, однако затем их задержали.

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