Около 16 тысяч человек эвакуировали после взрывов на военном складе в РФ
6 августа 2019 - 13:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Около 16 тысяч человек эвакуированы после взрывов и пожара на военном складе под Ачинском. Об этом сообщил журналистам зампред правительства Красноярского края Алексей Подкорытов.
«Была запланирована эвакуация свыше 16 тысяч жителей Назаровского, Ачинского районов и города Ачинска. Свыше 9,5 тысяч населения эвакуированы в места временного размещения за пределами 15-километровой зоны. Свыше шести тысяч выехали самостоятельно... Почти 500 человек выехали в Красноярск», - сказал Подкорытов, пишет РИА Новости.
Он отметил, что Красноярск также готов принять дополнительно 10 тысяч человек в случае необходимости.
5 августа на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части, расквартированной в 5 километрах от поселка Каменка Ачинского района, произошел пожар и взрывы. Число пострадавших, по данным медиков, достигло 12 человек. Эвакуировано почти четыре тысячи жителей Ачинска. Усс сообщил об одном пропавшем без вести - гражданском.
Самое значимое
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Partner news
Последние новости
«ВКонтакте» начала скрывать число лайков по постами В пресс-службе «ВКонтакте» подтвердили, что начали тестировать функцию
ГУГА Армении: «Победа» не приостановит рейсы в Гюмри Ревазян отметила, что из ведомства связались с представителями лоукостера в Армении и ЗАО «Звартноц», где сообщили, что рейсы продолжатся.
Мониторинг ОБСЕ на границе Арцаха и Азербайджана прошел по графику Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны Республики Арцах.
«Победа» приостанавливает рейсы в Армению из-за недолива топлива в Гюмри Официальный представитель компании подтвердил, что продажи приостановлены