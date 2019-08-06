Мониторинг ОБСЕ на границе Арцаха и Азербайджана прошел по графику
6 августа 2019 - 16:56 AMT
PanARMENIAN.Net - 6 августа, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг режима прекращения огня на границе Арцаха и Азербайджана, на северо-востоке Гадрутского района. Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР.
Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны Республики Арцах.
С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение осуществили полевые помощники личного представителя действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ Огнен Йович (Босния и Герцеговина) и Геннадие Петрика (Молдова).
С противоположной стороны границы наблюдение осуществили личный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Анджей Каспршик, полевой помощник ЛПДП Михаил Олару (Молдова) и личный помощник ЛПДП Саймон Тиллэр (Великобритания).
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