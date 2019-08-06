ГУГА Армении: «Победа» не приостановит рейсы в Гюмри

PanARMENIAN.Net - Глава Комитета гражданской авиации Армении Татевик Ревазян в беседе с PanARMENIAN.Net заявила, что лоукостер «Победа» не приостановит рейсы в Гюмри с зимнего сезона, как сообщалось ранее.

Ревазян отметила, что из ведомства связались с представителями лоукостера в Армении и ЗАО «Звартноц», где сообщили, что рейсы продолжатся.

Она добавила, что 6 августа состоится встреча с представителями авиакомпании, чтобы выяснить, соответствуют ли действительности сведения о недоливе топлива самолетам «Победы» в Гюмри, о которых писали СМИ.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в авиакомпании сообщал, что лоукостер «Победа» приостанавливает рейсы в Гюмри с зимнего сезона из-за систематического недолива топлива в аэропорту Гюмри.