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ГУГА Армении: «Победа» не приостановит рейсы в Гюмри

ГУГА Армении: «Победа» не приостановит рейсы в Гюмри
6 августа 2019 - 17:33 AMT

PanARMENIAN.Net - Глава Комитета гражданской авиации Армении Татевик Ревазян в беседе с PanARMENIAN.Net заявила, что лоукостер «Победа» не приостановит рейсы в Гюмри с зимнего сезона, как сообщалось ранее.

Ревазян отметила, что из ведомства связались с представителями лоукостера в Армении и ЗАО «Звартноц», где сообщили, что рейсы продолжатся.

Она добавила, что 6 августа состоится встреча с представителями авиакомпании, чтобы выяснить, соответствуют ли действительности сведения о недоливе топлива самолетам «Победы» в Гюмри, о которых писали СМИ.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в авиакомпании сообщал, что лоукостер «Победа» приостанавливает рейсы в Гюмри с зимнего сезона из-за систематического недолива топлива в аэропорту Гюмри.

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