«ВКонтакте» начала скрывать число лайков по постами

PanARMENIAN.Net - Под некоторыми публикациями в соцсети «ВКонтакте» перестало отображаться количество поставленных лайков — теперь там только кнопка «Нравится». Внимание на это обратил пользователь соцсети Михаил Пляскин.

В техподдержке соцсети пояснили, что пользователь попал в тестовую группу, и поинтересовались, насколько удобен такой формат. В пресс-службе «ВКонтакте» подтвердили, что начали тестировать функцию, пишет vc.ru.

«Отношение к лайкам за годы изменилось. Раньше они были про коммуникацию между автором и читателем, но со временем их стали воспринимать как мерило качества контента. В рамках эксперимента мы хотим проверить, как изменения повлияют на вовлечение пользователей. Мы будем следить за метриками и фидбеком и делать выводы по результатам. Пока в тестировании участвует небольшая аудитория», - отметил директор по росту и исследованиям «ВКонтакте» Андрей Законов.

Ранее возможность скрывать количество лайков от других пользователей начал тестировать Instagram. Пользователи должны сосредоточиться на контенте, а не на количестве полученных лайков, говорилось в описании функции. Тестирование началось у части пользователей Instagram в Канаде, затем соцсеть добавила обновление в своё приложение в Австралии, Новой Зеландии, Японии, Ирландии, Италии и Бразилии.