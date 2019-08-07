МИД РА: Заявление Азербайджана показывает неспособность Баку соблюдать нормы цивилизованного поведения

PanARMENIAN.Net - Заявление министерства иностранных дел Азербайджана от 6 августа наглядно демонстрирует неспособность Азербайджана соблюдать приверженность основным правилам приличия и порядочности, нормы цивилизованного поведения между государствами, особенно когда они касаются сторон, вовлеченных в крайне сложный и чувствительный процесс разрешения конфликтов на самом высоком уровне. Об этом говорится в заявлении МИД Армении.

«Наличествующие в заявлении нападки личного характера достойны осуждения и свидетельствуют о существующей в Азербайджане культуре нетерпимости и ненависти к армянскому народу, которая направляется и поощряется властями Азербайджана.

Власти Азербайджана, последовательно отвергающие возможность прямого вовлечения народа Нагорного Карабаха и избранных с их стороны властей, осуществивших этнические чистки и другие массовые зверства в Нагорном Карабахе в 1990-х и апреле 2016 года, которые последовательно проводили политику ненависти, в том числе посредством публичной героизации убийц армян, несут непосредственную ответственность за создание угроз безопасности и существования народа Арцаха», - говорится в заявлении МИД РА.

Отмечается, что Республика Армения остается единственным гарантом народа Арцаха в деле обеспечения его безопасности, свободы, неотъемлемых прав человека, включая развитие и право на самоопределение. Армения выражает сожаление в связи с тем, что власти Азербайджана не в состоянии воспринять контекст и содержание выступления премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна 5 августа, который коснулся продвижения общеармянской повестки единства, солидарности, развития и процветания Армении, Арцаха и диаспоры.

«Премьер-министр Армении неоднократно заявлял, что какой-либо жизнеспособный вариант мирного урегулирования карабахского конфликта должен быть приемлем для народов Арцаха, Армении и Азербайджана. Власти Азербайджана, однако, не смогли ответить взаимностью на готовность и способность к достижению приемлемого для всех сторон урегулирования.

Азербайджан продолжает придерживаться своих максималистских требований, которые сопровождаются применением силой или угрозы силой, постоянно нарушает режим прекращения огня, игнорирует призывы сопредседателей Минской группы ОБСЕ по укреплению атмосферы, способствующей миру, и отвергает любое приемлемое для всех сторон решение. Подобные подходы периодически отражаются в заявлениях руководства Азербайджана», - отмечают в армянском внешнеполитическом ведомстве.

В заявлении говорится, что позиция Армении касательно мирного урегулирования карабахского конфликта остается неизменной, что четко отражено в вышеуказанном выступлении премьер-министра РА.

«Армения полна решимости достигнуть исключительно мирного урегулирования конфликта, отвергая любое применение силы или угрозы силой, также полна решимости и в защите безопасности Республики Армения и народа Арцаха», - отмечает МИД РА.

5 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с речью на площади Возрождения в Степанакерте, в ходе которой наметил стратегические цели Армении на 2050 год. В частности, он отметил, что «Арцах - это Армения, и все».