Саакян: Решение о проведении в Арцахе Всеармянских игр было принято в 2016-м после апрельской войны

PanARMENIAN.Net - В Степанакерте 6 августа состоялась торжественная церемония открытия VII Всеармянских летних игр. С приветственным словом выступил президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян.

«Сегодня знаменательный день в жизни Арцаха. Впервые Всеармянские летние игры проводятся в нашей республике. В Степанакерте находятся многочисленные спортсмены и тренеры из Армении, Арцаха и диаспоры, болельщики и просто люди, которые любят спорт. Здесь нет гостей, здесь все у себя дома, в своем родном очаге. Добро пожаловать в Арцах!

У армянского народа подчеркнутое отношение к спорту. Еще в древние времена в Армении организовывались общенародные игры, а армянские спортсмены принимали участие в разных спортивных соревнованиях, в том числе в Олимпийский играх античности, о чем свидетельствуют сохранившиеся исторические документы», - отметил президент.

По его словам, Всеармянские игры по своему характеру можно назвать важным звеном, связующим наше спортивное прошлое, настоящее и будущее.

«Решение о проведении в Арцахе VII Всеармянских летних игр было принято в 2016 году после апрельской войны, что очень символично. Это своеобразный ответ на агрессию и насилие. Спорт, будучи олицетворением силы, воли, организованности и единства, в то же время является антиподом ненависти и вражды. Он не знает границ и препятствий, объединяет разные нации и страны.

В нашем случае это также хороший стимул для последовательного укрепления триединства Армения – Арцах – Диаспора. Наши сестры и братья, проживающие по воле судьбы в разных частях света, получат в рамках этого мероприятия возможность ознакомиться со своей родиной, пообщаться друг с другом, наладить новые и дружественные связи, зарядиться положительной энергией от родной земли, став более консолидированными, сильными и непобедимыми.

Именно в этом состоит сила нашего народа, нашего единства, смысл наших побед. Так было и будет впредь. Для надлежащего проведения игр была осуществлена большая и масштабная работа, и я хочу выразить признательность всем тем, кто не пожалел сил для воплощения в жизнь этого проекта», - заявил Саакян.