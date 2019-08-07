Бельгиец купил картину Рембранта за €500

PanARMENIAN.Net - Житель бельгийского Льежа несколько лет назад купил картину у случайного знакомого за €500.

Позже по совету друзей он отдал полотно на экспертизу. Оказалось, что стоимость картины может достигать €30 млн, поскольку она является работой Рембрандта, пишет Euromag.ru со ссылкой на газету The Brussels Times.

Мужчина решил выставить картину, известную как «Портрет Иисуса», на продажу.

Подобные находки происходят регулярно. Так, три года назад картину Дали нашли благодаря усилиям следователей в Нидерландах и уважению представителей местного криминала к искусству (оказалось, что кража предметов искусства, среди голландских воров – страшный проступок). Позже, одну из работ Караваджо нашли на чердаке старого дома, а вскоре на блошином рынке был найден Ренуар.

Рембрандт Харменс ван Рейн (1606–1669) — крупнейший представитель золотого века голландской живописи.

По данным современных исследователей, его кисти принадлежат 346 картин.